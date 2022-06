Wydarzenia kulturalne i rozrywkowe w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie Redakcja Nowy Sącz

Od piątku do poniedziałku (24-27 czerwca) w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim odbędzie się wiele wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, a także uroczystości patriotycznych. Co nas czeka? M.in. po raz 44. zabrzmią orkiestry dęte, zagra Teatr Nowy, a na wystawę „ojca i syna - Bułgarów” do Krynicy zaprasza sądeckie muzeum. Zobaczcie w galerii, jak spędzić najbliższe dni.