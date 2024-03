Wyjątkowy eksponat w Muzeum Auschwitz. Znaleziony pod podłogą bloku byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady. Zdjęcia

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Znalezisko w bloku 8 byłego niemieckiego obozu Auschwitz

W muzealnych zbiorach znajdują się już zarówno komplety szachów miniaturowych wykonane z drewna, figurki szachowe wykonane z chleba, odręcznie narysowane plansze do gry, jak i znalezione podczas podobnych prac w innym budynku tekturowe karty do gry z przedstawieniami figur.

– Niektóre rysunki są zamazane, jednak bardzo łatwo rozróżnić na wielu wizerunki wież, pionów, gońców czy skoczków. Nie jest to jednak kompletny zestaw, a na niektórych kartonikach nie ma już śladu po rysunku. Stan zachowania tych obiektów oceniamy jako stabilny. Teraz przedmioty zostaną poddane zabiegom konserwatorskim – powiedziała Elżbieta Cajzer, szefowa Zbiorów Muzeum.

Wyjątkowy eksponat w zbiorach Muzeum Auschwitz

– Kartoniki z wizerunkami szachów pasują do gabloty, którą zatytułowaliśmy „czas wieczorny”. Będziemy tam mówić o bardzo krótkim, teoretycznie wolnym dla więźniów czasie pomiędzy wieczornym apelem i momentem ogłoszenia ciszy nocnej. Mamy tutaj już drewnianą planszę i pionek. Uświadamiają, jak silna była chęć oderwania się od obozowej rzeczywistości. Więźniowie starali się spędzać czas wolny m.in. na różnych grach. Popularne były szachy i karty, które można było wykonać samodzielnie, posiłkując się zdobytym nielegalnie fragmentem kartonu lub drewna – powiedziała Magdalena Urbaniak z zespołu Nowej Wystawy Głównej.

Wystawa „Sport i sportowcy KL Auschwitz”

W przygotowanej przez Muzeum wystawie „Sport i sportowcy KL Auschwitz” czytamy: „Aktywności umysłowe traktowane były przez więźniów obozu jako odskocznia od brutalnej obozowej rzeczywistości. Niezbędne do gry przedmioty najczęściej wytwarzali nielegalnie więźniowie. Jako materiał służyło drewno, papier, rzadziej inne dostępne materiały – jak okruszyny chleba. Część akcesoriów do gry nielegalnie trafiała do więźniów obozu z bagażu zagrabionego ofiarom żydowskim”.