Wykoleił się wyprodukowany w sądeckim Newagu szynobus wiozący uchodźców z Ukrainy

Przejście graniczne w Krościenku jest najbardziej na południe wysuniętym punktem, przez który uciekający przed koszmarem wojny mogą przedostać się z Ukrainy do Polski. Jest to przejście kolejowe niewykorzystywane od wielu lat. W obecnej sytuacji znów można tamtędy przekraczać granicę i z tej możliwości dostania się do Polski korzysta bardzo wielu mieszkańców Ukrainy zmuszonych do ucieczki ze swego kraju. Przemieszczanie się ich w głąb kraju możliwe było jedynie samochodami.

Postanowiono, że Polskie Linie Kolejowe awaryjnie przywrócą przejezdność szlaku do bieszczadzkiego Krościenka. Dokonano tego w ekspresowym tempie. Pociągi mogły rozwijać maksymalną prędkość zaledwie 30 km /godz, ale dzięki ich kursowaniu uchodźcy unikali uciążliwych przesiadek. Kursowanie takich "emigranckich" pociągów zamówił marszałek województwa podkarpackiego.

Pierwszy kurs był 3 marca. Do przejścia granicznego dotarł skład zestawiony przez Polregio z dwóch spalinowych szynobusów SA 140 wyprodukowanych w sądeckim Newagu. Mając około 240 pasażerów, uchodźców oraz oficjeli uczestniczących w inauguracji nowego szlaku, wyruszył w kierunku Sanoka, by jadąc dalej przez Jasło i Stróże, zakończyć kurs w Tarnowie.