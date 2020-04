Wyludnione uzdrowisko. To efekt koronawirusa [ZDJĘCIA]

FLESZ - Od 1 kwietnia do sklepu wejdziesz tylko w rękawiczkach

Miasta uzdrowiskowe są w bardzo trudnej sytuacji. Z powodu stanu epidemii kurorty wymarły, nie ma w nich turystów ani kuracjuszy. Jeśli sytuacja się nie poprawi to gminom uzdrowiskowym grozi bankructwo, z którego będą wychodzić latami. Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych napisało list do premiera, w którym prosi o konkretny plan ratunkowy.

Już od 14 marca uzdrowiska nie mogą przyjmować nowych kuracjuszy, a sanatoria zwykle oblegane, teraz cierpią najbardziej. Nie funkcjonują hotele, gastronomia oraz usługi. Zarząd Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP apeluje do premiera o pilną pomoc, która złagodzi negatywne skutki finansowo-gospodarcze.

W 45 polskich uzdrowiskach pracuje ok. 17,5 tys. osób, a w otoczeniu uzdrowiskowym (turystyka, handel, usługi itd.) pracuje ok. 80 tys. osób. Jest to więcej niż w całej branży górniczej. Prawie sto tysięcy osób zostaje dotkniętych kryzysem- mówi Jan Golba, burmistrz Muszyny.