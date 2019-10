Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. PiS wygrywa. Wyniki exit poll: PiS - 43,6 proc., Koalicja Obywatelska - 27,4 proc.

Takie wyniki - jeśli się utrzymają - będą oznaczały dalsze samodzielne rządy Prawa i Sprawiedliwości. Do samodzielnego podejmowania decyzji PiS potrzebuje 231 mandatów. Według sondażu będzie ich miał o 8 więcej.

- Mamy zwycięstwo i bardzo się z tego cieszymy. Mamy powody do radości, bo mimo tego potężnego frontu przeciwko nam zdołaliśmy wygrać i wszystko wskazuje na to, że to się jednak utrzyma. A jeśli się utrzyma, to będzie trwała dobra zmiana - skomentował wyniki wyborów prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Przed nami cztery lata ciężkiej pracy, bo Polska musi się zmieniać dalej. Musi się zmieniać na lepsze - dodał Kaczyński.

- Żadna partia w wyborach parlamentarnych nie miała nigdy takiego znakomitego wyniku - zauważył premier Mateusz Morawiecki.

Samodzielne rzdy PiS

Na Prawo i Sprawiedliwość głosowało wczoraj 43,6 proc. Polaków. Koalicję Obywatelską poparło 27,4 proc. wyborców, Sojusz Lewicy Demokratycznej miał 11,9-proc. poparcie. Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło 9,6 proc. głosów, a Konfederacja Wolność i Niepodległość - 6,4 proc.