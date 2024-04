Wyniki wyborów samorządowych 2024 na burmistrza Piwnicznej-Zdroju. Nieoficjalnie drugą turę wygrywa Tomasz Michałowski

Wyniki pierwszej tury wyborów na burmistrza Piwnicznej-Zdroju:

Frekwencja wyborcza w gminie Piwniczna-Zdrój w pierwszej turze wyniosła 49,3 proc. Uprawnionych do głosowania było 8 189 mieszkańców, a wydano 4 037 kart do głosowania.

W drugiej turze wyborów, które przeprowadzono w niedzielę 21 kwietnia, o walce o fotel burmistrza Piwnicznej-Zdroju zmierzyli się dotychczasowy burmistrz Dariusz Chorużyk oraz Tomasz Michałowski. Na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej będzie trzeba jeszcze poczekać. Jednak z tych nieoficjalnych wynika, że to Tomasz Michałowski przekonał do siebie większość wyborów i to on będzie nowym burmistrzem Piwnicznej-Zdroju.