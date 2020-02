Wypadek na DK75 w Mochnaczce Wyżnej w kierunku Krzyżówki. Tuż po godz. 13.40 samochód ciężarowy wpadł do rowu. Naczepa pojazdu blokuje przejazd w obu kierunkach. Trwa akcja wyciągania samochodu z rowu. AKTUALIZACJA: Droga może być zablokowana jeszcze kilka godzin (do ok godz.20) – na miejsce musi dojechać ciężki sprzęt holowniczy. Wyznaczono objazd DW 971 przez Krynice i następnie drogą powiatową przez Tylicz, jednak na tej drodze panują trudne warunki zimowe.