Wypadek na DK 75 w Łabowej. Trzy osoby zabrane do szpitala

Na DK 75 w miejscowości Łabowa zderzyły się dwa samochody. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do miejscowości Kotów dzisiaj, 5 listopada, około godz. 9.15. W wypadku poszkodowane zostały trzy osoby, którym najpierw udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Następnie zostały one przekazane załogom pogotowia ratunkowe. Ranni po przebadaniu trafili do szpitala. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, strażacy z JRG w Krynicy-Zdroju oraz OSP Łabowa i OSP Nowa Wieś, a ruch prowadzony był wahadłowo.