Wypadek na DK 75. Zderzenie auta dostawczego z samochodem osobowym. Droga była zablokowana

Informacja o wypadku, który całkowicie zablokował główny szlak łączący Nowy Sącz z Krakowem oraz Tarnowem dotarła do służb ratowniczych tuż po godzinie drugiej, a wiec w środku nocy. W przekazie była wiadomość, że w zderzeniu rozbiły się auta z Węgier i Polski.

Jak relacjonuje oficer dyżurny Stanowiska Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, wzywający pomocy nie byli w stanie określić miejsca zdarzenia, nawet niezbyt precyzyjnie. Wskazywali odcinek DK 75 pomiędzy rondem w Jurkowie w powiecie Brzesko i lotniskiem w Łososinie Dolnej w powiecie nowosądeckim.

Do nocnej akcji skierowane zostały jednostki mogące dotrzeć do miejsca wypadku z obydwu kierunków. Zarówno od strony Brzeska jak tez Nowego Sącza. Z obydwu tych miast ruszyły zastępy z Jednostek Ratowniczo Gaśniczych PSP. Do działania zostali poderwani alarmem także druhowie z ochotniczych straży pożarnych w Łososinie Dolnej i Rożnowie w powiecie nowosądeckim oraz Czchowa i Jurkowa w powiecie Brzesko.