Wypadek na stoku Jaworzyny Krynickiej. Ranną zabrał śmigłowiec LPR

Niebezpieczne zdarzenie na stoku Jaworzyny Krynickiej. Dzisiaj około godz. 10 doszło do wypadku, narciarka wjechała w innego narciarza i doznała urazu kręgosłupa. Na pomoc pospieszyli ratownicy Krynickiej Grupy GOPR, pełniący dyżur na Stacji Narciarskiej Jaworzyna, którzy już trzy minuty po wezwaniu zjawili się na miejscu. Po wykonaniu badań do poszkodowanej wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował ją do szpitala w Tarnowie.