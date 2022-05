Wypadek w Grybowie zablokował drogę nr 981 łączącą Krynicę-Zdrój z Tarnowem

FLESZ - Bon turystyczny. Co o nim wiesz?

Dwa samochody osobowe produkcji japońskiej, nissan i suzuki, zderzyły się na drodze wojewódzkiej nr 981 w Białej Wyżnej, która jest południową dzielnicą Grybowa. Rozbite samochody, a obydwa miały numery rejestracyjne powiatu nowosądeckiego (KNS), zablokowały ruchliwy szlak na odcinku pomiędzy Grybowem i Krynicą-Zdrojem.

Po odebraniu alarmu o godz. 10.33 do akcji ruszyli druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej Grybów - Biała Wyżna, której remiza jest bardzo blisko miejsca, w którym doszło do wypadku. Na pomoc skierowany został również zastęp z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Do Grybowa - Białej Wyżnej pospieszył także ambulans Pogotowia Ratunkowego.

Jak informuje starszy brygadier Paweł Motyka, zastępca komendanta miejskiego PSP w Nowym Sączu, akcja strażaków w miejscu wypadku trwała ponad godzinę.