Wypadek w Muszynie na ul. Lipowej. Do groźnego zdarzenia doszło dzisiaj ok. 10.30. Samochód osobowy na łuku wypadł z drogi, dachował i wpadł do rowu. W wypadku zostały poszkodowane dwie osoby, na szczęście obrażenia okazały się niegroźne. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i usunęli pozostałości po wypadku. W akcji uczestniczyły zastępy OSP KSRG Muszyna-Folwark, OSP KSRG Muszyna, PSP JRG Krynica- Zdrój, karetka pogotowia oraz policja.