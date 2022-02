Wypadek zablokował drogę do Krynicy-Zdroju. Na pomoc jedzie kolejny ambulans pogotowia

Autor: Dzień Dobry TVN, x-news

Alarm o groźnie wyglądającym wypadku w Nowej Wsi, który zablokował odcinek drogi krajowej nr 75 pomiędzy Nowym Sączem i przejściem granicznym na Sławację Muszynka / Kurov, a zarazem główna trasę do Krynicy-Zdroju, dotarł do oficera dyżurnego Stanowiska Koordynacji ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu dwadzieścia minut po godzinie piętnastej we wtorek, 8 lutego 2022 r.

Do akcji skierowane zostały zastępy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Krynicy-Zdroju, a także mające znacznie krótszą trasę dojazdu ochotnicze straże pożarne w Nowej Wsi i sąsiedniej Łabowej.

Jak relacjonuje oficer dyżurny Miejskiej Komendy PSP w Nowym Sączu, z miejsca wypadku karetka Pogotowia Ratunkowego zabrała do szpitala osobę najciężej poszkodowaną, pasażerkę samochodu osobowego. Ponieważ dotkliwie ucierpiał również kierowca jednego z samochód uczestniczących w wypadku do Nowej Wsi spieszy kolejny ambulans sanitarny.