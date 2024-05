Wyruszyli posprzątać Szlak Konfederatów Barskich w Muszynce. Zostali mile zaskoczeni

Akcja „Dbam o Sądeckie”, które organizuje Stowarzyszenie Wyznaczamy Nowe Kierunki, ma na celu nie tylko wolontariackie sprzątanie turystycznych szlaków. Na uczestników za każdym razem czekają niespodzianki i atrakcje. Tym razem grupa kilkunastu osób udała się do Muszynki (gmina Krynica-Zdrój) na Szlak Konfederatów Barskich.

- Zaczęliśmy od zwiedzania zabytkowej świątyni. Nasza przewodnik Zuzanna Długosz, znana jako Baba z gór, zabrała nas do dawnej grekokatolickiej cerkwi, która wzniesiona została w XVIII wieku. Po wysiedleniu Łemków - od 1947 roku - jest to miejscem modlitwy katolików – mówi Bartosz Niemiec, prezes Stowarzyszenia Wyznaczamy Nowe Kierunki.

Następnie grupa ruszyła na Szlak Konfederatów Barskich, a po drodze rozwiązywała historyczny quest. Trasa otacza dawny obóz konfederatów, w którym dwukrotnie gościł Kazimierz Pułaski.

- Ciekawostki historyczne związane z tym miejscem poznawaliśmy dzięki rozwiązywaniu zagadek w ramach questu, co uważam za świetny sposób odkrywania nowego miejsca – dodaje Niemiec. - Podczas wędrówki zebraliśmy niespełna jeden worek śmieci, co nas bardzo ucieszyło. Widać, że odwiedzający to miejsce turyści dbają o porządek. Oby to się nie zmieniło.