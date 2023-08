Wysyp grzybów w małopolskich lasach. Nasi Czytelnicy pokazują swoje zbiory. Udało się nawet wypełnić bagażnik auta!

Grzybobranie 2023 w Małopolsce - zdjęcia naszych Czytelników

Małopolska jest rajem dla miłośników grzybobrania. W każdym zakątku regionu można natrafić na różnorodność grzybów, które przyciągają poszukiwaczy skarbów przyrody. Prawdziwki, podgrzybki, rydze, kurki, maślaki – lista gatunków jest imponująca, a ich smak i aromat stanowią prawdziwą ucztę dla podniebienia.

Grzybobranie to jednak nie tylko okazja do zapełnienia koszyka pysznymi okazami. To także czas spędzony w otoczeniu natury, który pozwala oderwać się od zgiełku codziennego życia. Spacerując po leśnych ścieżkach grzybiarze odkrywają spokój i harmonię, której nie sposób doświadczyć w miejskiej rzeczywistości.