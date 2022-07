Z górki po laury i prestiż. Kto zdobędzie Puchar Bike Park Słotwiny Arena? O tym przekonamy się już 24 lipca!

Bike Park Słotwiny Arena - trasy

- To 10 kilometrów i cztery trasy o różnym stopniu trudności. Wszystkie są jednokierunkowe. Zapewniamy więc idealne warunki do nauki, treningów, jazdy, a także świetnej zabawy! – podkreśla Grzegorz Lenartowicz z Grupy Pingwina. Tym razem miłośnicy jednośladów będą na nich rywalizowali o Puchar Bike Park Słotwiny Arena.

„Dookoła Świata” – ma 3100 metrów długości, pięcioprocentowy średni spadek, a oznaczona jest kolorem zielonym. To jednocześnie najdłuższa, najłagodniejsza i najłatwiejsza trasa. Idealnie więc nadaje się dla tych wszystkich, którzy dopiero zaczynają swoją rowerową przygodę w górach.

Niebieski „Gałgan”, jak to „gałgan”, potrafi dać w kość. Ma ponad siedmioprocentowy spadek i 2400 metrów długości. To trasa dla tych, którzy już wiedzą jak „zachować” się podczas szybkiej jazdy z góry. Podobna skala wyzwań czeka na - również niebieskiej - „Komecie”. Ma wprawdzie nieco większy średni spadek (8 proc.), ale za to jest nieco krótsza od „Gałgana” (o 100 metrów).