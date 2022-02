Z Małopolski płyną gesty solidarności dla zaatakowanej Ukrainy. "Mówimy stop wojnie!"

- Nie spodziewałam się, że obudzę się w czwartek rano i dowiem się, że w mojej ojczyźnie wybuchła wojna. W Charkowie została moja rodzina. Wiem, że teraz mieszkają w piwnicy, bo obawiają się ataku. Jeśli to co się wydarzyło potrwa dłużej, mam nadzieję, że uda mi się sprowadzić rodzinę do Krakowa - mówi Karolina, Novikowa, studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego z Charkowa, która wspólnie z koleżanką przyszła pod konsulat Rosji w Krakowie przy ul. Biskupiej z kartonami w kolorach ukraińskiej flagi.

Od samego rana w tym miejscu gromadziły się setki Ukraińców, ale także Polaków i Białorusinów przeciwnym agresji Rosji.

- Gdy dowiedziałam się, że wojna zaczęła się na Ukrainie, to się popłakałam. Dziecko moje tam zostało, moi rodzice. Nie wiem, co myśleć. Boję się, co będzie dalej. Rozmawiałam dzisiaj z rodzicami, to mówili mi, że wszystko jest w porządku, żebym się nie martwiła. Ale jak się nie martwić, jak stan wojenny w kraju, szkoły zamknięte są. Mama mówiła, że ludzie kupują lekarstwa na zapas, żywność, takie produkty, które się nie zepsują. Dlatego, że jak będzie źle, to schowają się w schronie i będą mieć co jeść. Ludzie wypłacają gotówkę z bankomatów, bo nie wiadomo, jak będzie – mówi nam Anna pochodząca z okolic Kijowa, która od dwóch lat w Zakopanem prowadzi firmę eventową. Zostawiła na Ukrainie 9-letniego syna u swoich rodziców.