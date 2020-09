Z Muszyny na Słowację trasą rowerową EuroVelo11. Czas na wyprawę po polsko-słowackim pograniczu [ZDJĘCIA]

Ostatnie dni plażowania. Nie trzeba wyjeżdżać z Krakowa! [ZDJĘCIA]

Plaża Bagry Wschód. Piękny widok na pełen żaglówek zalew, czysty piasek, szerokie zejście do wody - to teraz zdaniem wielu krakowian najpiękniejsza plaża w tym mieście. Jest zlokalizowana we wschodniej części Parku Bagry w Krakowie Podgórzu (teren pomiędzy ulicami Bagrową, Kozią ...