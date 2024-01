Z wraku zrobili cudeńko. Seicento z wypadku z Beatą Szydło z 2017 roku wystawione na licytację WOŚP 2024

"I teraz Wy możecie stać się jego właścicielami!

Wystawiam to Pancerne Seicento na aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, aby wesprzeć szczytny cel i pomóc potrzebującym. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dedykowany będzie zakupowi sprzętu do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych. Dlatego zachęcam Was do licytowania i dołączenia do tej akcji. Niech z czegoś złego, co miało miejsce 7 lat temu, powstanie coś dobrego, przy pomocy wielu ludzi, którzy dołożyli cegiełkę w odbudowie tego samochodu na finał WOŚP."