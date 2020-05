Zaatakował nożem sprężynowym przechodnia. Na wyrok poczeka w areszcie

zdjęcie ilustracyjne fot. KM Policji Nowy Sącz

Nawet do 10 lat wiezienia grozi 24 - letniemu mieszkańcowi powiatu nowosądeckiego, który 23 kwietnia zaczepił na ul. Piątkowskiej przechodnia, a następnie przewrócił go i zaatakował nożem sprężynowym. Sprawca napadu zabrał również poszkodowanemu smartfona, dokumenty oraz kartę bankomatową. Ponieważ prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 24 - latka, spędzi on najbliższe trzy miesiące w areszcie.