Zabawy świąteczne dla dzieci. Co można robić kreatywnego z dzieckiem, aby się nie nudziło w Wigilię i Boże Narodzenie? 8 pomysłów

Okres przed świętami Bożego Narodzenia to czas mi.in. sprzątania domu, gotowania i zakupów prezentów choinkowych . Wówczas wielu rodziców po prostu nie ma czasu dla swoich dzieci. Wynagrodzić im to można później, na przykład podczas Wigilii oraz kolejnych świątecznych dni. Z pewnością tak spędzone chwile pozostaną na długo w pamięci maluchów, a rodzice unikną marudzenia, płaczu, niezadowolenia i nudy swoich pociech. Gwarantujemy, że zaproponowane przez nas zabawy sprawią radość wszystkim gościom i domownikom!

Zabawcie się w youtubera i nagrajcie świąteczny film

Świąteczne karaoke z kolędami

Śpiewanie wspólnie kolęd podczas wigilijnej kolacji w wielu domach to tradycja. Dlaczego by jej nie unowocześnić i nie zrobić karaoke? W tym celu trzeba przygotować listę utworów oraz teksty, które można wyświetlić na komputerze lub telewizorze. Pamiętajcie o mikrofonie, który jest niezbędnym gadżetem podczas takiej zabawy.

Zróbcie ozdoby na Sylwestra

Te akcesoria przydadzą się do wykonania dużych cyferek – napisu „2022” lub „Szczęśliwego Nowego Roku”. Wymienione produkty posłużą także do zrobienia spiralek z papieru lub girlandy z bibuły, którą ozdobicie ściany mieszkania.

Świąteczne/noworoczne kartki z życzeniami

Rozładujcie energie, spalcie kalorie, czyli zabawy ruchowe

Biwakowanie pod choinką

Gdy emocje po świątecznej wieczerzy opadną, a goście już wyjdą, zorganizujcie sobie zimowy biwak pod choinką. Dzieci uwielbiają budować namioty, bazy i kryjówki, a potem w nich spać. Pozwólcie im na to. Kiedy maluchy będą konstruowały swoje miejsce do wypoczynku, rodzice w tym czasie w spokoju będą mogli posprzątać naczynia po kolacji. Oczywiście, jeśli miejsce na to pozwoli, zachęcamy do spędzenia tej nocy wspólnie z dzieciakami!