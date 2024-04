Zabawy w basenie w "Sanatorium miłości" w luksusowym hotelu miliardera w Krynicy-Zdroju. Ten obiekt od lat przyciąga celebrytów

Kuracjusze bawili się w basenie w luksusowym hotelu w Krynicy-Zdroju

Imprezy w "Sanatorium miłości" przechodzą do historii. Największe emocje wzbudziły fajfy w Hawanie w Krynicy-Zdroju. Tam uczestnicy mogli przenieść się do lat młodości. Teraz mieli okazję do kolejnej zabawy. Tym razem seniorzy bawili się w basenie. Były tańce oraz przebieranki. Nie zabrakło kolorowych wianków na szyje, które kojarzą się jednoznacznie z Hawajami.