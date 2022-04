Zabobony dotyczące chrztu. Jakie są najpopularniejsze przesądy? Sprawdź, czego nie wolno robić i kto nie może być chrzestnym

Kto nie może być rodzicem chrzestnym, co włożyć do becika malucha i dlaczego najlepszym prezentem będzie łyżeczka? Dowiesz się tego, poznając przesądy związane z chrztem. Pamiętaj jednak, że to historie przekazywane z pokolenia na pokolenie i kompletnie nie mają żadnego uzasadnienia.