Zabójca z Florynki trafi do zakładu psychiatrycznego? Jest wniosek o detencję

Do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu trafił wniosek o umorzenie postępowania oraz detencję zabójcy z Florynki. Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu chce, by Stefan W., któremu zarzucono zabójstwo matki oraz usiłowanie zabójstwa sąsiadki skutkujące pozbawieniem jej wzroku, trafił do zakładu psychiatrycznego.

Wstrząsająca zbrodnia

Do tragicznych zdarzeń doszło 29 lipca ubiegłego roku, przed godz. 16 we Florynce w gminie Grybów. 29-letni wówczas Stefan W. najpierw zabił swoją 63-letnią matkę. W rodzinnym domu zadał jej kilka ciosów nożem w klatkę piersiową i brzuch. Sekcja zwłok wykazała również, że kobieta doznała też urazów głowy, a powodem jej śmierci było wykrwawienie.

Po tej zbrodni Stefan W. wybieg z domu w kierunku pobliskiej rzeki Biała. Po drodze ściągał z siebie ubrania. Rozebrał się do naga. Swoje kroki skierował do domu 78-letniej sąsiadki. Najpierw wybił jedno z okien i wdarł się do wnętrza budynku. Przy pomocy nożyczek zranił kobietę w oczy oraz zadać jej kilka ciosów w głowę. Mężczyznę zatrzymali i obezwładnili jego sąsiedzi. Potem przekazali policjantom. Kobieta z poważnymi obrażeniami została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Krakowie. Lekarze mimo wysiłku nie uratowali jej wzroku.