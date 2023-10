Zaćmienie Słońca w październiku 2023. Kiedy wypada, czy będzie widoczne z Polski? Ile kosztują okulary zaćmieniowe?

Kiedy jest zaćmienie słońca w październiku 2023? Jeden rok, dwa zaćmienia

Pod względem zaćmień Słońca rok 2023 jest wyjątkowy, bo dojdzie w tym czasie aż do dwóch zaćmień. Jedno mamy już za sobą – można je było oglądać 20 kwietnia 2023. Kolejne, tym razem tzw. obrączkowe zaćmienie Słońca, nastąpi już w sobotę 14 października 2023 r.

Zaćmienie Słońca to jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych, budzące wielkie zainteresowanie nie tylko wśród naukowców, ale też zwykłych ludzi, zainteresowanych niezwykłymi rzeczami, dziejącymi się na niebie. W odległej przeszłości zaćmienia Słońca odczytywano jako znaki od bogów.

Na czym polega obrączkowe zaćmienie Słońca? Zjawisko zachodzi, gdy Księżyc znajduje się dalej od Ziemi, przez co jego obserwowany rozmiar jest mniejszy niż tarczy Słońca. Kiedy Księżyc zasłania Słońce, nie zakrywa całej tarczy, a wokół Księżyca widoczny jest świetlisty pierścień. Właśnie od niego bierze się nazwa zjawiska.

Czy zaćmienie Słońca w październiku 2023 będzie widać z Polski?

Trzeba wiedzieć, że zaćmienie Słońca nie jest zjawiskiem globalnym – widać je tylko w niektórych miejscach. W dodatku cień rzucany przez Księżyc przesuwa się po Ziemi, co sprawia, że zaćmienie Słońca „wędruje” po globie, stając się widoczne w wielu różnych miejscach, aż zjawisko zupełnie zanika.

Niestety, także zaćmienie Słońca 14 października 2023 nie będzie widoczne z Polski. W ogóle przyjdzie nam długo poczekać na tak spektakularne zjawisko na polskim niebie.

Najbliższe obrączkowe zaćmienie Słońca, które będzie można zobaczyć w Polsce, wystąpi 13 lipca 2075 r.

Najbliższe całkowite zaćmienie nad Polską nastąpi 7 października 2135 r.

Wcześniej zobaczymy tylko częściowe zaćmienia – 29 marca 2025 i 12 sierpnia 2026 r.

Nie znaczy to jednak, że nie macie żadnej szansy go zobaczyć. Jeśli akurat jesteście na zagranicznym urlopie czy w podróży w odpowiednim miejscu, będziecie mogli podziwiać zaćmienie. Które miejsca będą najlepsze do obserwacji zaćmienia Słońca 14 października 2023?

