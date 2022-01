Zaginął 24-letni Sebastian Kwiatkowski z Nowego Sącza, wyjechał do pracy do Holandii tam kontakt z nim się urwał Joanna Mrozek

Sebastian Kwiatkowski ostatni raz był widziany w holenderskim mieście

Rodzina i policja proszą o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego Sebastiana Kwiatkowskiego, 24-letniego mieszkańca Nowego Sącza. Mężczyzna w grudniu wyjechał do pracy do Holandii. Ostatni raz widziany był w dniu 4 stycznia 2022 roku w miejscowości Leiden i od tamtej pory do chwili obecnej nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną.