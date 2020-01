Ile zaoszczędzili, jakie mają samochody i nieruchomości posłowie z okręgu nowosądecko-podhalańskiego. Zaglądamy do oświadczeń majątkowych posłów: Barbary Bartuś, Jana Dudy, Andrzeja Gut-Mostowego, Wiesława Janczyka, Jagny Marczułajtis-Walczak, Arkadiusza Mularczyka, Urszuli Nowogórskiej, Anny Paluch, Edwarda Siarki oraz Patryka Wichra. Zobaczcie, co wspisali do oświadczeń majątkowych na początek kadencji w listopadzie 2019 roku.