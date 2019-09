Zagłodził bydło, przetrzymywali psy, inni je bili. Bestialskie przypadki znęcania się nad zwierzętami

Inspektorzy Towarzystwa Ochrony Zwierząt w Nowym Sączu, policja i straż miejska coraz częściej alarmują o przypadkach okrutnego traktowania zwierząt. Najczęściej są to sytuacje, w których właściciel bestialsko znęcania się nad psami i kotami. Zdarzają się też sytuacje, które kończą się śmiercią zwierzęcia. Obrońcom zwierząt co jakiś czas udaje się doprowadzić do ścigania oprawców i skazania przez sądy, ale liczą także na wrażliwość innych ludzi, którzy widząc takie sytuacje powinni reagować lub zgłaszać to na policję, straż miejską czy do TOZ. Jak bestialscy potrafią być sprawcy przemocy wobec zwierząt na Sądecczyźnie obrazują zdarzenia odnotowane przez nas. Opisujemy kilka z nich na załączonych zdjęciach, przyłączając się do apelu Animalsów, aby nie pozostawać obojętnymi.