Zakopane, jakiego nie znacie. Stare zdjęcia pokazują, jak wypoczywali w górach nasi rodzice i dziadkowie

Zakopane: nowoczesność z przeszłością

Dziś Zakopane to stolica wakacyjnych tłumów i komercji, centrum regionalnych i międzynarodowych imprez i festiwali oraz baza wypadowa do wycieczek w góry. Wydaje się, że wszystko tu jest nowe, a przynajmniej dostosowane do bezwzględnych praw współczesnego rynku i walki o klienta.

Stare zdjęcia Zakopanego

Oglądanie starych zdjęć Zakopanego to nie tylko nostalgiczna wycieczka kilka dekad wstecz, do czasów, w których Tatry zwiedzali nasi rodzice, dziadkowie i pradziadkowie. To przede wszystkim fascynująca podróż do przeszłości, która pozwala przekonać się, jak w ciągu dekad przeobraziło się Zakopane i jego mieszkańcy, od tradycyjnej społeczności góralskiej po prężny ośrodek krajowej i międzynarodowej turystyki.