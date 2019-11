Zakopane. Sylwester TVP jednak nie na Wielkiej Krokwi! Kurski wystraszył się protestu zakopiańczyków?

Decyzja ta zapewne spodoba się 25 tysiąca osób, które dotychczas podpisały petycje wzywające władze TVP do rezygnacji z organizacji imprezy pod skocznią. Tłumaczyły one, że wydarzeni muzyczne z głośną muzyką to w tym miejscu zły pomysł bo skocznia leży praktycznie na samej granicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Tym samym wielogodzinny koncert może wybudzić z zimowego snu część zwierząt co ostatecznie zakończy się dla nich śmiercią.

Tu przeczytasz dlaczego Sylwester pod Wielką Krokwią był ryzykowny nie tylko dla zwierząt, ale i dla Kamila Stocha czy Dawida Kubackiego

O ponowne rozważenie organizacji sylwestra na Równi Krupowej zamiast na skoczni apelował do władz TVP również sam park narodowy.

Dlatego w dzisiejszym wydaniu Wiadomości TVP pojawił się prezes telewizji Jacek Kurski i dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. Kurski zapewnił, że impreza ma "łączyć, a nie dzielić", dlatego publiczny nadawca zdecydował ponownie zmienić lokalizację i wrócić do poprzedniej - na Równi Krupowej.