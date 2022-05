Zakopianka Naprawa-Skomielna Biała: tak drążono tunel pod górą Luboń Mały. Prace trwały całe dnie i noce przez ponad trzy lata [ZDJĘCIA]

Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał aneks do umowy z włoską firmą Astaldi, która wykonuje tunel. Zakłada on zmianę terminu zakończenia prac budowlanych przy tunelu – z lutego 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku. O wydłużenie tego terminu wnioskowali Włosi. Tłumaczyli to niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, które opóźniły prace, a także pandemią covid-19. W pewnym momencie bowiem znaczna część pracowników po prostu chorowała, albo przebywała na kwarantannie.