Zamek Książ na weekend. Jakie atrakcje warto zobaczyć? Ile kosztują bilety i nocleg? Praktyczne informacje dla turystów, piękne zdjęcia

Zamek Książ w Wałbrzychu: zabytek pełen atrakcji

Zamek Książ to jedna z najpopularniejszych atrakcji Dolnego Śląska. Pięknie położony, staranie odrestaurowany i wprost naszpikowany atrakcjami Zamek otacza duży park, w którym na turystów czekają jeszcze tajemnicze mauzoleum rodu Hochbergów i stadnina koni. Zamkowy bilet daje też wstęp do położonej nieco dalej na południe Palmiarni pełnej egzotycznych roślin.

Latem w Zamku organizowane są rekonstrukcje historyczne, pikniki i dwa festiwale (Kwiatów i Sztuki oraz Dolnośląski Festiwal Tajemnic, a jesienią i zimą zapalane są spektakularne Ogrody Światła.

Jak widać, zwiedzanie Zamku Książ to przygoda na cały weekend. Na szczęście i o tym pomyślano: w Zamku działa nawet hotel.

Przygotowaliśmy dla Was przewodnik po atrakcjach Zamku Książ. Zajrzymy do jego wnętrz, tarasów, podziemi, parku i Palmiarni. Zebraliśmy też praktyczne informacje o cenach biletów, posiłków, noclegów i parkingów. W jednym miejscu znajdziecie wszystkie informacje, potrzebne do zorganizowania weekendowej wycieczki do Zamku Książ.