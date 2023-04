Zamek w Muszynie przestaje być ruiną i stanie się jeszcze większą atrakcją. Na turystów będzie czekać taras widokowy i kawiarnia

Do końca lipca maja potrwać prace związane z częściową rekonstrukcją XV-wiecznego zamku w Muszynie. Inwestycja warta jest ponad 11 mln zł i ma szansę stać się największą atrakcją uzdrowiska. Turyści już pytają, kiedy wzgórze zamkowe zostanie udostępnione, bo już chcieliby podziwiać wspaniałe widoki i napić się dobrej kawy.

Muszyński zamek pod okiem konserwatora zabytków

Prace na zamkowym wzgórzu nabrały szybszego tempa, bo zbliża się termin zakończenia realizacji inwestycji. - Prace są skomplikowane. Wymagały one uzgodnień z konserwatorem zabytków. Dużym problemem dla wykonawcy jest transport materiałów budowlanych. Wzniesienie, wąska droga, nie każdy sprzęt da radę wyjechać - mówi Marzena Motyka, inspektor ds. inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Mimo to prace postępują bez większych problemów. Rekonstruowany obiekt częściowo powstaje z kamienia z czasów średniowiecza, który udało się wykonawcy odzyskać z placu budowy, a częściowo z nowych materiałów.

- Sporym utrudnieniem na etapie projektowania był fakt, że nie zachowały się ani rysunki, ani zdjęcia muszyńskiego zamku. Nie wiadomo więc, jak on przed laty wyglądał – dodaje Motyka. - To, co jest budowane na zamkowym wzgórzu, to efekt ustaleń z Radą Konserwatorską z Krakowa.

Zamek powstał w XV wieku za czasów Kazimierza Wielkiego. Warownia miała bronić granicy państwa ale także nadzorować szlak handlowy i spływ towarów Popradem. Według legend z zamkowej studni wypłynęła woda mineralna. - Wzorujemy się na innych zamkach z tego okresu. Nadbudowana baszta, mury a także pomieszczenia mają cechy charakterystyczne dla tego okresu. Choćby sposób układania kamienia, czy tworzenia sklepienia – wyjaśnia pracownica muszyńskiego urzędu.

Zamek kolejnym hitem Muszyny

- Choć dziś dziedziniec to wielki plac budowy, są tu kamienie, betoniarki, beton, to za kilka miesięcy się to zmieni. Będzie nawierzchnia żwirowa, trawiasta, zostaną ułożone płyty kamienne. Na dziedzińcu pojawią się także atrapy armat i średniowiecznych rekwizytów – zaznacza Włodzimierz Tokarczyk, zastępca burmistrza Muszyny.

Zgodnie z planem częściowa rekonstrukcja zamku ma potrwać do końca lipca. Zdaniem wiceburmistrza dopełnienie wszystkich formalności związanych m.in. z odbiorem nieruchomości może potrwać jeszcze miesiąc.

- To chyba będzie jedna z naszych głównych atrakcji. Wiele osób już nie może się doczekać końca tej inwestycji. Turyści pytają, kiedy będą już mogli odwiedzić zamkowe wzgórze. Mam nadzieję, że będzie to przełom sierpnia i września – dodaje Tokarczyk.

Do dyspozycji turystów będzie odbudowana baszta wraz z tarasem widokowym. Będzie można stamtąd podziwiać dolinę Popradu, Muszyny i Szczawniczka, a w ładną pogodę będzie można podziwiać także Tatry. Natomiast w kamienicy zamkowej znajdą się pomieszczenia wystawiennicze. Udostępnione zostaną tam artefakty, które wydobyto podczas badań archeologicznych przeprowadzanych w minionych latach na zamkowym wzgórzu. Do tego ogólnodostępne toalety oraz kawiarnia. Koszt inwestycji to ponad 11 mln zł.