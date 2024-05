Zamek w Rytrze zostanie rozbudowany i oświetlony. Ma być magnesem na turystów

- Aktualnie przygotowujemy się do przetargu i zostanie on najprawdopodobniej ogłoszony w czerwcu. Ta inwestycja na pewno zwiększy atrakcyjność tego obiektu i przyciągnie do nas turystów. Podniesiona zostanie baszta wraz z zadaszeniem, zamek zostanie też podświetlony. Cześciowo odbudowana zostanie też brama wjazdowa - przyznał w rozmowie z „Gazetą Krakowską” Jan Kotarba, wójt Rytra.

Odkąd został częściowo zrekonstruowany, stał się wielką atrakcją turystyczną. Dla przykładu w 2023 roku odwiedziło go blisko 90 tys. osób. Władze niewielkiej, ale pięknie położonej gminy w Dolinie Popradu, liczą że kolejne prace rekonstrukcyjne spowodują, że turystów będzie jeszcze więcej. W planach jest budowa bramy wjazdowej, a środki na ten cel udało się pozyskać w programie Polski Ład Zabytki. To kwota 1 mln 400 tysięcy złotych.

Zadowolenia z planów rozbudowy zamku nie kryją również mieszkańcy. - Ruch turystyczny w naszej miejscowości w związku z tym, że jakiś czas temu został odbudowany wzrósł. Zauważam to w moim sklepie. Mam po prostu więcej klientów. Wierzę, że uatrakcyjniania tej atrakcji może sprawić, że staniemy się konkurencją nawet dla Muszyny - przyznaje mieszkanka Rytra i właścicielka sklepu (nazwisko do wiadomości redakcji).

Najstarsza wzmianka o zamku pochodzi z 1312 r., w której król Władysław Łokietek zezwolił starosądeckim klaryskom, aby pobierały cło „pod zamkiem Ritter”. Co do jego powstania przekazywanych jest kilka legend: w jednej został wzniesiony przez zabłąkanego rycerza, który przyszedł z okolic Niemiec już na początku X w., inna wersja, mówi, że wzniósł go książę czeski Wacław II, ten sam który lokował Nowy Sącz. Inne podania dotyczące zamku mówią o skarbie zakopanym pod jego murami, a miał go pilnować „pies o postaci koguta”. Klejnotów szukał tu nawet hrabia Adam Stadnicki. Inne legendy traktują o duchu górnika z okolicznego kamieniołomu, który straszy po tym jak nie odnaleziono jego ciała po śmierci.