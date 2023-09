Zamek w Stobnicy uruchomił ścieżkę edukacyjną. Wiemy, ile kosztuje zbliżenie się do najbardziej kontrowersyjnego zamku w Polsce

Kontrowersyjny zamek uruchamia Leśną Ścieżkę Edukacyjną

Leśna Ścieżka Edukacyjna to inicjatywa, która pozwoli ciekawym na bliższe zapoznanie się z kontrowersyjnym zamkiem. Spacer po ścieżce zajmuje około 1,5 godziny i obejmuje kilka przystanków tematycznych, na których odwiedzający mogą zgłębić swoją wiedzę na temat otaczającej przyrody i samego zamku. Choć dostęp do wnętrz zamku nie jest jeszcze możliwy, to całą konstrukcję będzie można podziwiać z bliska.

Ile kosztuje spacer w okolicach Zamku w Stobnicy?

Bilety na Leśną Ścieżkę Edukacyjną są dostępne na oficjalnej stronie zamku i kosztują 30 zł dla dorosłych i 20 zł dla dzieci. To doskonała okazja, by na własne oczy zobaczyć tę budowlę, która wzbudza tyle emocji i dyskusji. Jednak warto pamiętać o kontrowersjach związanych z tym projektem i zastanowić się, czy nasza wizyta przyczyni się do dalszego rozwoju takich przedsięwzięć na obszarach chronionych.

CC BY-SA 4.0 Archsz/wikimedia.org/zdjęcie ilustracyjne

Leśna Ścieżka Edukacyjna na Zamku w Stobnicy to innowacyjna inicjatywa, która pozwala na poznanie tej kontrowersyjnej budowli z bliska. Jednak to również temat do refleksji nad ochroną przyrody w Polsce i rolą inwestycji tego typu w obszarach chronionych.

Zamek w Stobnicy, ze swoją wysokością wynoszącą aż 70 metrów i długością 200 metrów, liczący sobie 15 kondygnacji, budził wiele emocji w całej Polsce. Powód? Jego budowa została zatwierdzona na obszarze objętym ochroną jako Natura 2000. Mimo kontrowersji i protestów prace trwają, a zamek jest niemal gotowy.



CC BY-SA 4.0 MOs810/wikimedia.org/zdjęcie ilustracyjne

Mimo kontrowersji zamek w Stobnicy staje się nie tylko enigmatyczną budowlą w sercu lasów Puszczy Noteckiej, ale także fascynującą atrakcją turystyczną. Otwarcie Leśnej Ścieżki Edukacyjnej to okazja, by zobaczyć z bliska budowle, która na stałe wpisze się w krajobraz regionu.