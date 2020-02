Żarek - zalana miejscowość na Dolnym Śląsku, która po latach wyłoniła się spod wody [ZDJĘCIA I FILM NaM]

Żarek - wieś, która podzieliła los mitycznej Atlantydy Cofnijmy się nieco w czasie. Pierwsza połowa XX wieku. Żarek to jeszcze niemiecki Bramberg. Urocza miejscowość, która ma bogatą historię . Mieszka tutaj oraz w pobliskim, również zatopionym później Brachowie, około 400-500 osób . Wsie znajdowały się w dolinie, z widokiem na pogórze i w sąsiedztwie Nysy Szalonej. Idealne miejsce do uprawiania rolnictwa i hodowli zwierząt.

Przełom stycznia i lutego 2020. Zima jaka jest - każdy widzi. Na nizinnych częściach Dolnego Śląska śniegu nie ma, a i deszcz należy do rzadkości. W efekcie poziom wód w lokalnych rzekach i akwenach gwałtownie opada. W centralnej części województwa, w gminie Męcinka , nieopodal Legnicy, znajduje się zbiornik retencyjny Słup i miejscowość o tej samej nazwie. To popularne miejsce spacerów wśród lokalnej społeczności. Na początku stycznia gruchnęła wiadomość, że spod tafli wody wyłaniają się ruiny dawnych zabudowań...

Dumą lokalnej społeczności był okazały i bogato zdobiony pałac w Brachowie . Pierwszy budynek w tym miejscu wzniesiono prawdopodobnie w XV wieku. W 1811 roku kupił go Carl Friedrich Ernst von Richthofen. To w tym pałacu przebywał pruski feldmarszałek Gebhard von Blücher - ten sam, który dowodził armią pruską m.in. podczas legendarnej bitwy pod Waterloo, w której klęskę poniósł sam Napoleon Bonaparte. Blücher podczas pobytu w pałacu w Brachowie dowiedział się o nadciągających siłach francuskich i zaplanował bitwę nad Kaczawą (1813).

Prawdziwy rozkwit wsi przypadł na początek XX wieku. W mieście znajdowały się sklepy, była gospoda, prężnie działający ośrodek kultury. Często zaglądało tutaj obwoźne kino. Bliskość Liegnitz, późniejszej Legnicy, sprawiała, że wieś była znakomicie skomunikowana, a rolnicy nie mieli najmniejszych problemów ze zbyciem tego, czym obdarowywała ich ziemia.

Żarek - legenda o mistycznym drzewie

Wśród niemieckiej, a później także polskiej ludności zamieszkujące te tereny krążyła legenda o mistycznym drzewie. Tak starym, że nawet najdalsze zapiski nie wspominały o jego zasadzeniu. Cudowna sosna (Wunderkiefer) rosła przy drodze prowadzącej do wsi Żarek obok przydrożnego krzyża, który istnieje do dzisiaj. Drzewo było wyjątkowo charakterystyczne, żeby nie napisać - brzydkie, i nie do końca przypominało sosnę. Mieszkańcy mówili wprost - zostało zasadzone korzeniem do góry, a koroną w dół.