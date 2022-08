Zarobki w Małopolsce pobiły historyczny rekord: przeciętna płaca wedle GUS to już… 7.126 złotych, czyli o 19,2 procent więcej niż rok temu

Przeciętne wynagrodzenie rośnie w Małopolsce zdecydowanie szybciej niż w pozostałej części kraju. Dlaczego?

Przeciętna płaca rośnie w Małopolsce szybciej niż gdziekolwiek przede wszystkim z uwagi na dynamiczny rozwój sektora nowoczesnych usług technologicznych i biznesowych w Krakowie i okolicy. Globalne korporacje oraz niektóre krajowe firmy konkurują ze sobą o specjalistów, głównie o wykwalifikowanych i w miarę doświadczonych informatyków, co prowadzi do nieustannej licytacji na podwyżki płac.

Słaby złoty (w relacji do euro i dolara) stał się dodatkową bronią w ręku międzynarodowych koncernów świadczących swe usługi w skali Europy czy całego świata: cztery lata temu (przy kursie USD rzędu 3,40 zł) zaoferowanie pracownikowi płacy w wysokości 3 tys. dolarów przekładało się w Polsce na 10 tys. zł brutto, a dzisiaj (przy kursie powyżej 4,70 zł) to samo 3 tys. dolarów jest już warte 14,1 tys. zł, a więc 40 procent więcej. Dla firm sprzedających swe usługi i produkty za dolary i euro, a płacących specjalistom w złotówkach, obecne kursy walutowe są więc bardzo na rękę. Równocześnie jednak zwiększają presję płacową ze strony pracowników i w efekcie przyczyniają się do nakręcania spirali inflacyjnej. Zdecydowana większość firm w Małopolsce nie jest w stanie szybko (albo w ogóle) zrekompensować pracownikom podwyżek cen.

Kto daje pracownikom podwyżki ponad inflację lub chociaż na poziomie inflacji?

Na pewno rozczarowujący dla pracowników – bo mocno poniżej inflacji – był wzrost wynagrodzeń w zakwaterowaniu i gastronomii. Mijający sezon turystyczny był relatywnie dobry, wiele miejscowości i obiektów w Małopolsce przeżyło rekordowe oblężenie – przy najwyższych w historii cenach usług. Teoretycznie dało to pracodawcom spore pole do podwyżek płac, a mimo to te podwyżki okazały się być – na tle informatyków czy górników – wręcz skąpe. Tak przynajmniej wynika ze statystyk GUS. W rzeczywistości oficjalne dane mogą się mocno rozjeżdżać z rzeczywistymi. W zakwaterowaniu i gastronomii zawsze istniała szara strefa, która w dobie rosnących kosztów oraz zawirowań związanych z Polskim Ładem (kaskada zmian prawnych, problemy w naliczeniu podatków i składek) z pewnością się rozrosła. Z rozmów z przedsiębiorcami z sektora turystycznego wynika, że muszą oni płacić pracownikom na rękę średnio o 20 procent więcej niż przed rokiem, bo inaczej nie znaleźliby nikogo do roboty.