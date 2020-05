Zasiłek opiekuńczy wydłużony. Jest decyzja rządu. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 czerwca 2020 canva.com / Autor: Andrea Piacquadio

Prawo do zasiłku opiekuńczego to rzecz, która interesuje wszystkich rodziców, którzy nie mają z kim zostawić swoich pociech w czasie koronawirusa. W momencie luzowania obostrzeń, przypomnijmy, że od 25 maja ruszają zajęcia opiekuńczo dydaktyczne w klasach 1-3 szkół podstawowych, to ważna informacja. Rodzice jednak mają możliwość wyboru, czy posyłać dziecko do szkoły, czy zostać z nim w domu. Zasiłek opiekuńczy decyzją rządu został wydłużony. Sprawdź, do kiedy.