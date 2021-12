Zator. Co decyduje o wyjątkowym smaku karpia? Liczy się kunszt kulinarny, ale równie ważny jest odpowiedni dobór ryby [ZDJĘCIA]

Jak podkreślają bowiem mistrzowie kuchni do przyrządzenia smacznej potrawy z karpia potrzebny jest nie tylko kulinarny kunszt, ale także odpowiednia ryba. - Najsmaczniejsze są ryby z Zatora - zapewnia Franciszek Sałaciak, prezes Stowarzyszenia Dolina Karpia.

Większość Polaków nie wyobraża sobie wigilijnej kolacji bez karpia. Zanim jednak trafi on na stoły odbywa się długi cykl hodowli, nawet do trzech lat. Konkretnie w przypadku zatorskiego wynosi dwa lata. Dzięki temu, że ryba jest młoda, jej mięso jest smaczniejsze.

Karp zatorski - tu na niego "dmuchają i chuchają"

Stawy hodowlane zasilane są tam czystą wodą ze Skawy, a pokarm starannie dobierany. Zboża wykorzystywane do produkcji paszy pochodzą z lokalnych gospodarstw, znajdujących się na obszarze objętym programem Natura 2000.

Hodowla rozpoczyna się od tarła, które odbywa się w niewielkich, porośniętych trawą stawach. Z ikry po kilku dniach wykluwają się rybki, które mają zaledwie 0,5 cm długości. Po odłowieniu trafiają do stawu bogatego w plankton. Żywią się nim, aż osiągną 2 cm. Wtedy samodzielnie zaczynają żerować na dnie zbiornika. Dostają także paszę. Zimą wszystkie ryby trafiają do stawu zbiorczego, dobrze dotlenionego. Wiosną przenoszone są do tzw. stawów towarowych. Są tam mocno dokarmiane i szybko przybierają na wadze.