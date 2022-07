Zator. Tłumy na 8 urodzinach Energylandii. Będą jeszcze świętować podczas Magic Night i Beach Party. Zobacz jak bawili się goście - ZDJĘCIA

Zator. Tłumy na 8 urodzinach Energylandii. Przed nami Magic Night i Beach Party

Magic Night w Energylandii, czyli nocna zabawa w Parku Rozrywki

Park Rozrywki Energylandia w najbliższą sobotę (16 lipca) czynny będzie aż do godz. 23. Dzięki temu jego goście będą mogli zobaczyć park oświetlony milionami lampek oraz nocne pokazy. Pierwszy raz w historii Energylandii po zmroku ruszy młyńskie koło Wonder Wheel, z którego widać panoramę całego Parku i okolicy. Podczas Magic Night do dyspozycji gości pozostają wszystkie, 123 atrakcje parku. Finałowym punktem sobotniej zabawy będzie świetlna parada, a także pokaz fajerwerków.

Koleje imprezy z cyklu Magic Night zaplanowane są co tydzień: 23.07, 30.07, 6.08, 13.08, 20.08 i 27.08.