Zatorland w Zatorze. Tu zobaczysz dinozaury, które wyglądają jak żywe. Jeden z najpopularniejszych parków rozrywki w Polsce

Zatorland to oprócz Parku Ruchomych Dinozaurów także:

Na zwiedzanie Zatorlandu trzeba przeznaczyć przynajmniej jeden dzień. Po atrakcjach jest gdzie odpocząć. Jest tu wiele ławeczek, wygodnych foteli a nawet leżaków i hamaków na małą drzemkę. Nie ma się też co martwić, że dzieci będą głodne. W wielu miejscach na terenie tego parku rozrywki można coś zjeść a ceny nie są wygórowane.

Zatorland w sierpniu czynny jest od godz. 10. W dni powszednie zamykany jest o godz. 19, a w weekendy święta o godz. 20.

Zatorland słynie z parku z dinozaurami. Są jak żywe Małgorzata Gleń

We wrześniu w poniedziałki i wtorki będzie zamknięty a w pozostałe dni tygodni czynny będzie krócej - w dni powszednie do godz. 17 a w weekendy do godz. 19.