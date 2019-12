Zbliża się premiera filmowego erotyku "365 dni" według powieści Bianki Lipińskiej

– Geniusz Blanki Lipińskiej i Tomka Mandesa polega na tym, że udało im się przenieść na ekran wszystko to, co zawiera książka, czyli cały ten erotyzm i namiętność między Laurą i Massimo – opowiada Michele Morrone, filmowy Massimo.

„365 dni” to pierwszy polski film erotyczny. To nie kolejna komedia romantyczna, ale opowieść o pożądaniu i pragnieniach. Massimo Torricelli, młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej po zamachu, w którym ginie jego ojciec jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel jest dyrektorką sprzedaży w luksusowym hotelu. Odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. Podejmuje ostatnią próbę ratowania związku. Razem z partnerem i przyjaciółmi leci na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo – najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na… pokochanie go.

Film „365 dni”, produkcja, jakiej w polskim kinie jeszcze nie było, trafi na ekrany 7 lutego 2020 roku. Producenci: Ewa Lewandowska, Tomasz Mandes - EKIPA. Koprodukcja TVN S.A., NEXT FILM, FUTURE SPACE. Dystrybucja NEXT FILM.

WIDEO: Krótki wywiad