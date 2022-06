Zdrowe przekąski dla dzieci na wiosnę i lato. Mamy przepisy. Katarzyna Błażejewska - Stuhr dzieli się pomysłami na przemycanie warzyw

Najmłodsze dzieci potrzebują owoców i warzyw do prawidłowego rozwoju. W ten sposób najłatwiej dostarczyć dzieciom potrzebnych witamin, minerałów i błonnika. Ekspertki akcji proponują też sięgać po rzodkiewki, które dzięki siarce poprawiają odporność nie tylko najmłodszych członków rodziny

- Warzywem, którego nie możemy pominąć w diecie najmłodszych, jest marchewka. - Młoda marchewka jest słodka jak lizak, lecz – co ciekawe – jej wpływ na stan uzębienia jest dobroczynny. Dzięki chrupaniu marchwi produkujemy ślinę, która opłukuje zęby i chroni przed próchnicą, co jest szczególnie ważne u dzieci. Jedzenie surowej marchewki dobrze też wpływa na zgryz. I taką warto wybierać także ze względu na to, że poczujemy się po niej syci. Dla osób starszych może być istotne, że obniża poziom cholesterolu, a jedzona teraz pomaga nam w zdrowy sposób zadbać o piękny koloryt skóry – przekonuje Katarzyna Błażejewska-Stuhr, ekspertka kampanii „Jedz owoce i warzywa – w nich największa moc się skrywa!”