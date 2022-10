Żegiestów na starej czarno-białej fotografii. Kiedyś bywały tu tłumy. Zobacz jak wyglądałaby uzdrowisko w kolorze OPRAC.: Janusz Bobrek

W zasobach Narodowego Archiwum Cyfrowego jest wiele zdjęć Żegiestowa (gm. Muszyna) sprzed nawet 100 lat. Już wtedy uzdrowisko w Dolinie Popradu urzekało swym pięknem. My używając prostego narzędzia do koloryzacji zdjęć (Image Colorizer) postanowiliśmy sprawdzić jak te dawne sceny i krajobrazy wyglądałby w kolorze. Efekt robi wrażenie. Zobaczcie go w galerii.