Zero Waste Małopolska. Warsztaty z niemarnowania. Spotkajmy się 9 kwietnia 2022 w Centrum handlowym Gemini Park w Tarnowie  [PROGRAM]

Jak nie marnować żywności? Jak żyć zgodnie z ideą zero waste? Jak być bardziej eko? Zapraszamy na kolejną odsłonę akcji Zero Waste Małopolska. Tym razem spotkamy się w tarnowskim centrum handlowym Gemini Park. 9 kwietnia czekają tam na Was warsztaty (kulinarne i „zrób to sam”), pokazy i atrakcyjne konkursy. Przy okazji wspólnie z Caritas Diecezji Tarnowskiej przeprowadzimy zbiórkę żywności dla uchodźców z Ukrainy.

W Polsce, w każdej sekundzie trafia się do kosza aż 150 kg żywności. Rocznie to 5 milionów ton jedzenia! Po Wielkanocy do kosza w większości polskich domów wyrzucimy nadpsute sałatki jarzynowe, czerstwą babkę i jajka, których nie będziemy już w stanie w siebie wcisnąć. Dlatego 9 kwietnia 2022 roku, tydzień przed świętami Wielkanocnymi – zapraszamy wszystkich Małoplan na event „Zero Waste Małopolska”. Bo zapewne – jak co roku na święta – kupimy za dużo i przygotujemy zbyt wiele.

W godzinach 11-16 w tarnowskim centrum handlowym Gemini Park będzie można uczestniczyć w warsztatach kulinarnych i „zrób to sam”, nauczyć się jak radzić sobie z nadwyżką żywności oraz jak zrobić ozdoby świąteczne z tego, co jest w domu. Najmłodsi będą mogli wykonać zajączki wielkanocne i pisanki.

Partner tytularny wydarzenia ZERO WASTE Małopolska:

Co to jest trend zero waste?

Na warsztatach, zainspirujemy uczestników – zarówno dorosłych, jak i dzieci - do spojrzenia na codzienne sprawy w nowy sposób. Pokażemy, co robić, by marnować mniej i żyć zgodnie z ideą ZERO WASTE. Uświadomimy, że troska o nasz wspólny dom może również przyjąć formę świetnej zabawy, łączącej pokolenia.

Przypomnijmy, że idea zero waste to styl życia, w którym staramy się generować jak najmniej odpadów. Jak to zrobić? Wszystkiego będzie można dowiedzieć się 9 kwietnia w centrum handlowym Gemini Park.

Co się będzie działo w Gemini Park 9 kwietnia?

Na warsztatach kulinarnych - prowadzonych przez znaną edukatorkę ekologiczną Sylwię Majcher - pokażemy inspirujące sposoby na świąteczne menu zgodne z ideą nie marnuj, wykorzystaj! Połączymy tym samym część warsztatową z informacyjną - teorię na temat zasad zero waste z praktyką.

Podczas warsztatów z przygotowania domowych środków czystości udowodnimy, że naturalne środki czyszczące w niczym nie odbiegają od tych z półek sklepowych, a dodatkowo są ekologiczne i bezpieczne dla zdrowia.

Dodatkowo uczestnicy wydarzenia będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystać ponownie materiały, aby przygotować ekologiczne ozdoby świąteczne na Wielkanoc.

Nie zabraknie również warsztatów dla najmłodszych uczestników, na których będzie można wykonać ciekawe projekty plastyczne, ozdoby świąteczne – zajączki z papieru oraz ozdabianie pisanek.

Ekopalma za żywność dla uchodźców z Ukrainy