Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej przyciąga filmowców. Powstały tam seriale "Bunt" i "Otwórz oczy" [ZDJĘCIA]

Zespół Pałacowo-Parkowego w Młoszowej przyciąga filmowców. Powstały tam seriale "Bunt" i "Otwórz oczy"

Pałac w Młoszowej powstał w połowie XIX wieku na bazie istniejącego dworu. Juliusz Ozdoba Florkiewicz, syn Kajetana Florkiewicza, który zakupił dobra młoszowskie przebudował obiekt, by stylistyką nawiązywał on do lat wcześniejszych. Wśród możnych panowała wówczas moda na władanie zamkami, posiadanie starej budowli dodawało im prestiżu. W związku z tym wokół pałacu roztoczona została legenda mówiąca o tym, że w tym miejscu już w XVII wieku istniał zamek, który został zburzony przez Szwedów. Obecnie pałac zachwyca neogotyckim stylem. Położony jest na terenie 17-hektarowego parku ze starym drzewostanem, okala go mur z basztą.

To piękne i niezwykłe miejsce, którego obecnie właścicielem jest Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie chętniej wykorzystywane jest przez filmowców. W minionym roku nakręcone zostały tam zdjęcia do dwóch seriali "Bunt" i "Otwórz oczy". Ten pierwszy to produkcja TVN, której premiera odbyła się w poniedziałek (31 stycznia). Odcinki emitowane są od poniedziałku do piątku o godz. 18.25 na kanale TVN. Serial można także oglądać na platformie player.pl. Opowiada on historię zamkniętych w ośrodku wychowawczym nastolatków, którzy buntują się przeciwko apodyktycznej dyrektor. W pewnym momencie sytuacja wymyka się spod kontroli. Zbuntowanym bohaterom grozi interwencja policji i więzienie. Ostatnią deską ratunku jest były dyrektor ośrodka, legendarny Tomasz Wilk, który w wyniku dramatycznych wydarzeń z przeszłości skazał się na banicję. W rolach głównych możemy zobaczyć znanych aktorów: Jana Wieczorkowskiego, Monikę Buchowiec czy Agatę Gawron. Reżyserem serialu jest Darek Twaróg.