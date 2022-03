Zestaw piknikowy z demobilu. Sklep Agencji Mienia Wojskowego zaprasza na wiosenne zakupy

Na specjalny zestaw wiosenno-piknikowy składają się: solidna drewniana skrzynia, torba brezentowa z szelkami, manierka z pokrowcem, stalowe talerze, niezbędnik, serweta i latarka sygnalizacyjna, czyli wszystko, co może przydać się podczas grillowania na działce albo pikniku na łące. Dzięki promocji za taki pakiet zapłacimy 120 zamiast 148 złotych. Oferta do wyczerpania zapasów.

Oprócz zestawu sklep internetowy AMW oferuje m.in. metalowe skrzynie po amunicji, które świetnie sprawdzą się podczas wiosennych porządków i segregowania rzeczy. Do kupienia są też komplety dresów, niezniszczalne zestawy szczotek do czyszczenia obuwia (15 zł), krzywomierze, czyli przyrządy służące do mierzenia na mapie linii krzywych, żołnierskie manierki z pokrowcem (15 zł), granatowe trampki, nazywane w wojskowym slangu „jagodziankami” (19 zł), paski do worków na pościel (20 zł), a nawet porcelanowe spodki (od 4 do 5 zł za sztukę).