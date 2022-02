Zgłoszono 18,1 tys. NOP-ów po szczepionce przeciwko COVID-19. Prawie 2 tys. w Małopolsce. Za kilka dni ruszy fundusz odszkodowań

Lista NOP w Małopolsce - zobacz w galerii

Biorąc pod uwagę, że do tej pory wykonano ponad 50 mln szczepień, to w zaledwie 0,03 proc. przypadków pojawiły się niepożądane odczyny poszczepienne.

Małopolska: ponad 19 tys. NOP-ów

Odszkodowania za NOP

Od 12 lutego pacjenci poszkodowani przez niepożądane odczyny poszczepienne będą mogli składać wnioski o świadczenie kompensacyjne do rzecznika praw pacjenta. Maksymalna kwota świadczenia to 100 tys. zł i jest uzależniona od stopnia dolegliwości działania niepożądanego - przede wszystkim długości pobytu w szpitalu - oraz kosztów leczenia i rehabilitacji, które poniósł pacjent. W praktyce szansę na świadczenie mają poszkodowani, którzy w wyniku NOP musieli być hospitalizowani.

Świadczenie ma mieć charakter zryczałtowanej kwoty (red. ustalonej z góry), a jej wysokość będzie przede wszystkim zależała od długości pobytu w szpitalu. Przykładowo, w przypadku obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego, pacjent będzie mógł liczyć na 3 tys. rekompensaty. Gdy zaś w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego konieczna będzie hospitalizacja do 14 dni - będzie to kwota 10 tys. zł.

By rozpocząć procedurę odszkodowawczą, trzeba będzie złożyć wniosek do biura Rzecznika Praw Pacjenta. Co ważne – nie będzie to wniosek darmowy. Złożenie dokumentów będzie wiązało się z wpłaceniem 200 zł opłaty. Gdy świadczenie zostanie rozpatrzone pozytywnie, kwota będzie zwracana. RPP na rozpatrzenie wniosku będzie miał czas do 60 dni od jego wpłynięcia.