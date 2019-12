Zima, zima, a śniegu nie ma MEMY. Białych Świąt nie będzie

Zima w kalendarzu już nastała, jednak jej oznak póki co jak na lekarstwo. Zima bez śniegu? Wielu ludzi jest zawiedzionych, a internauci już stworzyli MEMY opisujące rzeczywistość. Zima nas zaskoczyła, bo nie przyszła - komentują. Wszystko wskazuje na to, że Święta Bożego Narodzenia nie będą białe, a pogoda przyniesie równie ciepły koniec miesiąca. Czy musimy się pogodzić z faktem, że jak pamiętamy grudzień obfity w śnieg to jesteśmy już starzy? Zobacz zimowe MEMY w galerii.