Zimowa podróż Doliną Popradu. Widoki z okna pociągu zachwycają. Zobaczcie sami na zdjęciach Tatiana Biela

Poprad ma długość 167 km, z czego ponad 100 km na Słowacji, 31,1 km stanowi granicę polsko-słowacką, zaś 30,7 km leży w Polsce Artur Królikowski Zobacz galerię (20 zdjęć)

Dolina Popradu to jeden z najbardziej malowniczych zakątków Sądecczyzny. Nad tą górską rzeką znajdują się tak urokliwe miejscowości jak Muszyna, Żegiestów, Piwniczna - Zdrój czy Rytro. Dolinę można podziwiać z okien pociągu, tak jak zrobił to Artur Królikowski, zaprzyjaźniony z redakcją muszyński fotograf. Efektem jego wycieczki są zdjęcia w naszej galerii. Zapraszamy do wirtualnej podróży pociągiem przez zimową Dolinę Popradu.